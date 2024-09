Nach Fischsterben pumpt Feuerwehr Wasser in den See

Feuerwehr - Feuerwehrleute pumpen Wasser in den See (Symbolbild) - Foto: Pia Bayer/dpa

Rund hundert tote Fische treiben an der Wasseroberfläche. Vermutlich ist zu wenig Sauerstoff in dem See.

Weil vermutlich zu wenig Sauerstoff in einem Münchner See ist, pumpt die Feuerwehr Wasser in das Gewässer. Zuvor waren rund hundert Fische tot in dem Gewässer gefunden worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Mit Wasserwerfern werden demnach tausende Liter Wasser pro Minute über dem See verteilt. Dadurch wird den Fischen das lebensnotwendige Gas zurückgebracht. Laut Feuerwehr soll der Einsatz noch bis Samstag dauern.

