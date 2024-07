Nach Explosionen bei Wackersdorfer Chemiefirma: Geschätzte Schadenshöhe bekanntgegeben

Bei einem Chemiekonzern in Wackersdorf (Landkreis Schwandorf) waren am Samstag Explosionen zu hören – die Kriminalpolizei Amberg ermittelt zur Brandursache. − Foto: Max Schmid

Nach dem Brand auf dem Gelände der Eckart-Werke in Wackersdorf (Landkreis Schwandorf) am Samstag hat die Polizei nun die geschätzte Schadenshöhe bekanntgegeben: mehrere 100.000 Euro.









Aus bislang ungeklärter Ursache geriet Aluminiumgrieß bei einer Verpuffung in Brand. Zwar entstand eine weithin sichtbare Rauchsäule, laut Feuerwehr kam es aber nicht zum Austritt von Gefahrstoffen, heißt es in einer Meldung der Polizei Schwandorf.



Lesen Sie auch: Mehrere Explosionen in Chemiefirma – So lief der Großeinsatz in Wackersdorf ab



Verletzt wurde demnach niemand. Jedoch wurde der Turm erheblich beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere 100.000 Euro – die genaue Summe werde jedoch noch festgestellt.



Alle Entwicklungen zum Nachlesen im Newsblog.



Zur Ermittlung der Brandursache war die Kriminalpolizei Amberg vor Ort. Weiterführende Ermittlungen hierzu sollen in den kommenden Tagen stattfinden, sobald der Brandort gefahrlos betreten werden kann.



Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Brandort sichergestellt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

− mc