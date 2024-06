Nach Entsorgung: Batterie explodiert im Supermarkt

Beim Entsorgen einer Batterie im Sammelbehälter eines Supermarktes in der Oberpfalz ist ein Mann an der Hand verletzt worden. Aus zunächst unbekannten Gründen sei die Batterie im Behälter explodiert, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Wegen starker Rauchentwicklung sei der Markt in Oberviechtach (Landkreis Schwandorf) daraufhin geräumt worden.

Der Mann wurde den Angaben nach in ein Krankenhaus gebracht. Da durch die Rauchentwicklung offene Ware entsorgt werden musste, entstand bei dem Vorfall am Mittwoch laut Polizei ein Schaden im unteren fünfstelligen Bereich.

