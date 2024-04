Nach Einzel-Titel: Struff verliert Doppel-Finale in München

Jan-Lennard Struff hat beim Tennisturnier in München den zweiten Titelgewinn am Finaltag verpasst. Der 33 Jahre alte Davis-Cup-Spieler verlor am Sonntag nach seinem 7:5, 6:3 im Einzel-Finale gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz das danach ausgetragene Doppel-Endspiel. An der Seite von Andreas Mies unterlag der 33-Jährige bei den BMW Open gegen Yuki Bhambri aus Indien und den Italiener Albano Olivetti nach zwei Tiebreak-Entscheidungen unglücklich mit 6:7 (6:8), 6:7 (5:7). Das war für Struff aber zu verschmerzen, bedeutender war zuvor sein erster Turniersieg im Einzel auf der ATP-Tour.

