Nach Einbruch: Beute im Millionenwert in Bulgarien entdeckt

Nach einem Diebstahl etlicher Fahrzeugteile in Niederbayern finden die Ermittler den Großteil der Beute im Ausland. Ein ganz anderer Einbruch führt zu einem der Tatverdächtigen.

Nach dem millionenschweren Diebstahl etlicher Fahrzeugteile in Niederbayern ist ein großer Teil der Beute in Bulgarien aufgetaucht. Vorausgegangen war die Festnahme eines mutmaßlichen Täters, wie die Polizei mitteilte. Nach umfangreichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft mit Europol, Eurojust und den bulgarischen Behörden wurde am 15. Oktober eine Lagerhalle durchsucht. Neben der Beute hätten die Ermittler dort auch Erkenntnisse zu weiteren Tätern und Bandenstrukturen festgestellt.

Nach Angaben der Polizei stammen die gefundenen Fahrzeugteile aus einem Einbruch in ein Logistikunternehmen in Wallersdorf (Landkreis Dingolfing-Landau) Ende Juni. Die Diebe hatten ihre Beute damals mit Gabelstaplern in mehrere Lastwagen verladen und waren damit getürmt. Der Wert wird auf mehrere Millionen Euro geschätzt.

Einer der mutmaßlichen Täter bei anderem Einbruch festgenommen

Der Ermittlungserfolg dürfte wohl auf einen anderen Diebstahl zurückgehen: Ende August kam es zu einem Einbruch in eine Wallersdorfer Bäckerei. Kurz darauf wurden ein 39 und ein 43 Jahre alter Mann festgenommen, wie es hieß. Die beiden kamen daraufhin wegen des Verdachts des schweren Diebstahls in Untersuchungshaft. Sie stehen zudem in Verdacht, für eine Einbruchserie in Bäckereifilialen in Oberpfalz und in Niederbayern verantwortlich zu sein.

Dem 43-Jährigen wird vorgeworfen, an dem Diebstahl in dem Logistikunternehmen beteiligt gewesen zu sein. Die Spur führte außerdem noch zu einem 26-Jährigen, der ebenfalls verdächtigt wird.

© dpa-infocom, dpa:241029-930-273454/1