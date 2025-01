Die Nachricht klingt beunruhigend: Spioniert Russland militärische Anlagen in der Region aus? Nach mehreren Drohnenflügen über den Militärflughäfen Manching im Landkreis Pfaffenhofen und Neuburg in den vergangenen Wochen schließen die bayerischen Ermittlungsbehörden das nicht mehr aus. Unsere Zeitung hat nachgefragt, was das zuständige, in Ingolstadt ansässige Polizeipräsidium Oberbayern Nord in solchen Fällen unternimmt.