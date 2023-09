Nach Derby: Fiél fordert von «Club» Fokus in Braunschweig

Cristian Fiél - Der Nürnberger Trainer Cristian Fiel reagiert auf den Spielverlauf. - Foto: Daniel Karmann/dpa

Das Derby gegen Fürth war ein emotionales Highlight für die Nürnberger. Nun möchte der «Club» auswärts in Braunschweig nachlegen und es noch besser machen. Zwei Spieler fallen aus.

Nach dem emotionalen Frankenderby will Trainer Cristian Fiél von seinen Fußballern beim 1. FC Nürnberg keinen Spannungsabfall sehen. Vor dem Gastspiel in der 2. Bundesliga bei Eintracht Braunschweig forderte der Coach «vollen Fokus», um aus Niedersachsen einen Sieg mitzunehmen. Verzichten müssen die Franken am Samstag (13.00 Uhr/Sky) auf Linksverteidiger Nathaniel Brown (angeschlagen) und Mittelfeldspieler Taylan Duman (erkrankt), die die Reise nicht antreten werden. Das gab der Verein am Donnerstag bekannt. Stürmer Daichi Hayashi fehlt weiter wegen Achillessehnenproblemen.

Das unterhaltsame 1:1 zuletzt im Derby gegen Greuther Fürth will Fiél als Motivation sehen für die weiteren Aufgaben in der 2. Liga. Mit der Trainingswoche war er schonmal zufrieden, auch die positive Stimmung in Nürnberg registriert er. «Für das Lob, das wir bekommen, gibt es keine Extrapunkte», sagte er aber. Seine Schützlinge arbeiteten hart, im Training wie in den Partien. «Das ist ein Muss, wenn du 2. Liga spielen willst. Es ist unsere Pflicht, jeden Tag was rauszuhauen - und in den Spielen sowieso!»

Dass der FCN seit 2017 auswärts in Braunschweig nicht mehr gewinnen konnte und in der langen Bundes- und Zweitligahistorie überhaupt erst vier Siege bei der Eintracht eingefahren hatte, interessiere den Coach nicht. «Dann bräuchten wir ja gar nicht mehr hinfahren», bemerkte Fiél. «Wir fahren auf jeden Fall nach Braunschweig und versuchen auf jeden Fall, das Spiel zu gewinnen.»

Nach sechs Spielen und acht Punkten rangiert Nürnberg auf dem elften Tabellenplatz. Nach dem verpassten Dreier im Duell gegen Erzrivale Fürth will der «Club» beim kriselnden Traditionsverein aus Niedersachsen nachlegen und damit in der Tabelle wieder in die obere Region vorstoßen. Für einen Erfolg ist aber eine bessere Chancenverwertung nötig als noch zuletzt. Sorgen bereitet diese dem Coach offenbar nicht: Fiél meint, dass gutes Training zur Wende beitragen könne. Und wenn dann mal das Tor falle, komme das Selbstvertrauen von alleine.

