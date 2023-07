Nach der Sommerhitze: Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern in Teilen Bayerns

Zum Teil vor schweren Gewittern warnt der Deutsche Wetterdienst. −Symbolbild: Matthias Balk

Nach den heißen Temperaturen am Dienstag könnte es in Teilen Bayerns nichts werden mit einem lauen Sommerabend im Biergarten oder auf der Terrasse. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor teils schweren Gewittern.









Die Vorabmeldung des DWD galt zunächst für den Südwesten Bayerns. In der ersten Nachthälfte sollen die Gewitter ostwärts abziehen und dabei an Intensität verlieren, prognostizieren die Experten.



In Oberbayern sind unter anderem die Landkreise Pfaffenhofen, Eichstätt, Rosenheim, Traunstein, Mühldorf am Inn, Altötting, Berchtesgadener Land und Neuburg-Schrobenhausen sowie die Städte Rosenheim und Ingolstadt betroffen, in Mittelfranken der Landkreis Roth. In Niederbayern seien in den Landkreisen Kelheim, Straubing-Bogen, Passau, Landshut, Deggendorf, Dingolfing-Landau sowie in den Städten Straubing, Landshut und Passau schwere Gewitter zu erwarten - in der Oberpfalz in Stadt und Landkreis Regensburg.



Laut Warnung des DWD können dort zwischen 20 und 2 Uhr von Westen Gewitter mit schweren Sturmböen bis zu 100 Stundenkilometer, heftigem Starkregen um die 35 Liter pro Quadratmeter sowie Hagel aufziehen. Vereinzelt und lokal begrenzt können laut DWD auch Orkanböen um die 120 Stundenkilometer und extrem heftiger Starkregen von mehr als 40 Liter pro Quadratmeter nicht ausgeschlossen.





− bli