Nach der Hitze schwere Gewitter mit Orkanböen in Bayern

Gewitter - Ein Blitz erhellt den Nachthimmel. - Foto: Tobias Hartl/Vifogra/dpa/Symbolbild

Bei bis zu 37 Grad sehnten sich die Menschen in Bayern am Dienstag nach Abkühlung und Schatten. In der Nacht soll es dann ungemütlich werden.

Sommer, Sonne, Hitze: Nach einem sommerlich heißen Dienstag kommen auf die Menschen in Bayern teils schwere Gewitter zu. Auch am Mittwoch soll es im Freistaat ungemütlich werden.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartete von Dienstagabend an Gewitter - teilweise sogar mit orkanartigen Böen mit bis zu 120 Stundenkilometern, wie ein Meteorologe sagte. Betroffen seien vor allem der Südwesten, später Oberbayern und Schwaben - das könne man demnach aber nicht genau eingrenzen. Dabei kommt es zu heftigen Starkregen mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter. Auch Hagelkörner mit einer Größe bis zu fünf Zentimetern sind zu erwarten. Die Temperaturen sollen in der Nacht auf 17 bis 21 Grad sinken.

Im Mittelgebirge und in den Alpen sei das Gewitterrisiko gering, in der Nacht auf Mittwoch werden südlich des Mains starke Gewitter erwartet.

Der Mittwoch startet zunächst mit einigen Schauern, bis zum Vormittag zeigt sich aber auch die Sonne. Der DWD rechnet mit etwas geringeren Temperaturen zwischen 25 und 29 Grad Celsius. Ab dem Nachmittag verbreiten sich vom Westen aus Gewitter.

Von Donnerstag an soll es dann wieder wärmer werden: Ein Hochdrucklager bringt wieder heißes Wetter nach Bayern, wie es hieß. Bis zum Freitag liegen die Höchsttemperaturen um die 30 Grad. Am Wochenende erwartet der DWD Temperaturen bis zu 35 Grad.

© dpa-infocom, dpa:230711-99-365018/2