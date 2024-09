Nach der Hitze kommen Gewitter - in Franken Waldbrandgefahr

Sommerwetter in Nordbayern - Der Wetterdienst rechnet mit viel Sonnenschein und hohen Temperaturen in Bayern. (Archivbild) - Foto: Pia Bayer/dpa

Viel Sonne und Hitze erwartet Bayern an diesem Sonntag. Doch in einigen Regionen besteht laut dem Wetterdienst auch die Gefahr von Gewittern und Waldbränden.

Viel Sonnenschein mit Temperaturen von bis zu 32 Grad und ein Gewitterrisiko im Süden sind diesen Sonntag in Bayern zu erwarten. Vor allem in Franken warnt der Deutsche Wetterdienst zudem vor einer hohen Waldbrandgefahr. Das bedeutet unter anderem, dass man öffentliche Straßen und Wege in Waldgebieten nicht verlassen soll.

Ab dem Nachmittag besteht den Wetterexperten zufolge im Süden ein geringes Risiko für vereinzelte Gewitter, an den Alpen ist das Risiko etwas erhöht. Mancherorts kann es demnach zu Starkregen, kleinkörnigem Hagel und Sturmböen bis zu 70 km/h kommen.

In der Nacht zum Montag rechnet der Wetterdienst mit Temperaturen von 13 bis 18 Grad. Besonders im Westen soll es dann vereinzelte Schauer und anfangs auch Gewitter geben.

© dpa-infocom, dpa:240901-930-219467/1