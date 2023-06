Nach der Gewitter-Nacht: So wird das Wetter am Wochenende in der Region

Das Wetter am Wochenende in Niederbayern, Oberbayern und der Oberpfalz wird nach der Gewitter-Nacht vom Donnerstag auf Freitag wieder sonnig und trocken. −Symbolbild: dpa

Schwere Unwetter drohten in der Nacht auf Freitag in ganz Deutschland. Unsere Region, also Niederbayern, Oberbayern und die Oberpfalz, sind dabei noch halbwegs glimpflich davongekommen. Wir haben nachgefragt, wie das Wetter jetzt in den nächsten Tagen weitergeht.









„Punktuell war die Nacht auf Freitag recht unterschiedlich“, sagt der Wetterexperte Guido Wolz vom Deutschen Wetterdienst am Freitag im Gespräch mit der Mediengruppe Bayern. „Die Windböen waren dann doch geringer als vermutet“, erklärt er. Dennoch gingen mancherorts teils heftige Gewitter nieder.



Am Wochenende wird es im Vergleich dazu aber wieder so richtig schön. „Die deutlich kühlere Meeresluft kommt wieder unter Hochdruckeinfluss“, sagt Wolz. Deshalb erwartet er für Samstag und Sonntag in Bayern trockenes Wetter. „Der Spuk mit der heißen Luft und der Kaltfront ist vorbei“, sagt Wolz.



Lesen Sie dazu auch: Sonnencreme kaufen: Worauf Sie dabei achten sollten



Am Samstag klettern die Temperaturen bis in die höheren Lagen des Bayerwaldes auf bis zu 24 Grad. Sonst wird es zwischen 25 und 28 Grad warm. Der Sonntag wird „sogar noch einen Ticken wärmer“, verspricht der Wetterexperte. Von Südwesten her kommt wieder wärmere Luft, auf Temperaturen zwischen 26 bis 30 Grad lautet dann die Vorhersage.



Am Samstag zeigt sich die Sonne dabei „häufiger durch Quellwolken hindurch“, so Wolz, am Sonntag wird es teils wolkenlos überwiegend sonnig.



In Richtung der nächsten Woche kommen dann aber wieder vereinzelte Schauer auf uns zu, weil sich von Westen her allmählich Tiefausläufer nähern. Deshalb wird die Sonne am Montag etwas weniger zu sehen sein als am Sonntag. In der zweiten Tageshälfte des Montag werden lokale Schauer und Gewitter erwartet. „Die sehen aber nicht sehr stark aus in den Modellen“, sagt Wolz. Ab Dienstag „nimmt dann der Jetstream ein Bisschen an Fahrt auf“, erklärt er - das Wetter werde ab dann insgesamt wieder wechselhafter.