Nach den Unwettern kommt die Hitze: DWD warnt vor sehr hohen Temperaturen am Samstag

Es soll heiß werden am Samstag. Ausreichender Sonnenschutz und vor allem viel Flüssigkeit ist angebracht. − Foto: lai

Nach den Unwettern der vergangenen Tagen soll es am Samstag heiß werden. Richtig heiß. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für fast ganz Bayern vor einen starken Wärmebelastung. Abkühlung durch Gewitter soll es nur vereinzelt geben.





Das Achtelfinal-Spiel der DFB-Elf am Samstag gegen Dänemark wird heiß. Ob durch unsere Nationalkicker, bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall aber wegen des Wetters. Der DWD meldet für Samstag in fast ganz Bayern Temperaturen bis 34 Grad. Die Sonne wird demnach den ganzen Tag ungetrübt am Himmel stehen, nur ein schwacher Wind wird erwartet. Auf den Berggipfeln können die Böen indes etwas stürmischer werden.



Eine Übersicht über die aktuelle Witterung finden Sie auf unserer Wetter-Seite.



Der DWD veröffentlicht Hitzewarnungen, weil sehr hohe Temperaturen zur Gefahr für die menschliche Gesundheit werden können. Besonders gefährdet sind ältere, pflegebedürftige oder kranke Menschen, aber auch Säuglinge und Kleinkinder. Starke körperliche Anstrengung sollte daher vermeiden werden. Wichtig ist zudem eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt Erwachsenen eine Trinkmenge von mindestens rund 1,5 Litern pro Tag. Die UV-Belastung soll nach bisherigem Erkenntnisstand zwar nicht allzuhoch sein, eine gute Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 50 aber ist zu empfehlen. Generell ist man aber natürlich im Schatten besser aufgehoben.





Kosmetika können bei Hitze zu irreversiblen Schäden führen

Apropos: Frauen sollten bei starker Hitze und Sonne auf Kosmetika und auch Parfüms verzichten. Diese können dann nämlich zu irreversiblen Pigmentstörungen, zumeist dunklen Flecken auf der Haut, führen.





Kaum Gewittergefahr beim Public Viewing

Auf die aufgemalten Deutschland-Fahnen beim Publik Viewing muss man ab 21 Uhr allerdings nicht mehr verzichten. Größtenteils sollten diese Events auch ohne Wetterkapriolen durchgeführt werden können. Der DWD meldet zwar vereinzelte Gewitter in der Nacht zum Sonntag. Diese sollen aber zumeist im Westen und Norden Bayerns auftreten. Ober- und Niederbayern sowie die Oberpfalz sollten im Großen und Ganzen verschont bleiben, heißt es in der Prognose vom Freitag.