Der Messerangriff auf einem Stadtfest in Solingen, bei dem ein 26-jähriger Syrer am Freitagabend drei Menschen getötet und acht weitere zum Teil schwer verletzt hat, hat enorme Betroffenheit und Trauer ausgelöst, aber auch den Ruf nach Konsequenzen laut werden lassen. Was unsere Leser zum Thema denken, lesen Sie nach einer kurzen Anmeldung.