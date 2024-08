Nach dem Regen kommt die Sonne - Sommerwochenende?

Gewitter mit Starkregen und Hagel in Bayern - Der Donnerstag zeigt sich vorerst regnerisch, sonniges und warmes Wetter ist in Aussicht. (Archivfoto) - Foto: Alexander Wolf/onw-images/dpa

Wolken, vereinzelte Schauer und Gewitter - so starten die Bayern in den Tag. Doch schon am Freitag wird es wieder sonniger. Am Wochenende erwartet der Wetterdienst mehr als 30 Grad.

Einzelne Schauer und Gewitter ziehen durch Bayern - sonniges Badewetter ist aber schon wieder in Sicht. Nach einem regnerischen Start soll sich die Sonne im heutigen Tagesverlauf immer mehr zeigen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Freitag gebe es demnach höchstens an den Alpen noch Schauer, ansonsten soll es sonnig sein. Die Höchstwerte liegen dabei zwischen 24 und 28 Grad.

Der Samstag zeigt sich der Vorhersage zufolge dann oft sonnig und meist trocken. Die Temperaturen steigen dabei auf bis zu 31 Grad. Badebegeisterte dürften sich auf den Sonntag freuen: Der DWD erwartet viel Sonne und Höchstwerte zwischen 29 und 33 Grad.

