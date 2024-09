Nach dem Fund einer Frauenleiche: Ehemann in U-Haft

In einer Wohnung in Oberbayern findet die Polizei eine Frauenleiche. Der Ehemann der Toten verwickelt sich in Widersprüche. Inzwischen sitzt er in U-Haft. Die Kripo ermittelt.

Nach dem Fund einer Frauenleiche in einer Wohnung in Bergheim (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) sitzt der 55 Jahre alte Ehemann der Toten in Untersuchungshaft. Nach einer Obduktion sei vorerst nicht auszuschließen, dass die Frau gewaltsam getötet worden ist, wie die Polizei mitteilte. Bei der Toten handelt es sich um eine 54 Jahre alte Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses.

Bereits am Donnerstagabend sei der Polizei eine starke Geruchsbelästigung aus einem Apartment des Hauses gemeldet worden, hieß es. Zudem sei die Bewohnerin länger nicht mehr gesehen worden. Die Beamten verschafften sich daraufhin Zutritt und fanden in der Wohnung den Leichnam.

Bei den anschließenden Ermittlungen habe sich der Ehemann der Toten in Widersprüche verstrickt, sagte ein Polizeisprecher. Er sei am Freitag festgenommen und noch am selben Tag einem Ermittlungsrichter vorgeführt worden. Dieser erließ demnach einen Haftbefehl wegen Verdachts auf Totschlag. Sowohl zu dem vorläufigen Obduktionsergebnis als auch zu den genauen Umständen konnte die Polizei bislang nichts sagen. Die Kriminalpolizei ermittelt weiter.

