Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich am Donnerstag als Westernheld versucht und Pullman City in Eging am See (Landkreis Passau) nach dem Brand vom Wochenende Unterstützung versprochen. Geschäftsführer Claus Six dankte, schob aber auch eine Mahnung nach: „Wir verlassen uns auf deine Worte“, sagte er bei einem Pressetermin.