Nach Brand: Strecke Übersee-Traunstein eingleisig befahrbar

Gleise im Gleisbett - Gleise sind an einem Bahnhof im Schotterbett verlegt. - Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Nach dem Brand eine Bauzuges im Chiemgau ist die Strecke nach Angaben der Bayrischen Regiobahn (BRB) zwischen Traunstein und Übersee bis Freitagmorgen einspurig befahrbar. Wegen des Feuers war der Abschnitt auf der Strecke zwischen München und Salzburg am Sonntagnachmittag zunächst komplett gesperrt worden. Weil Dieselkraftstoff ausgelaufen ist, müsse das Erdreich an der betroffenen Stelle ausgehoben werden, teilte die BRB am Montag mit.

Im Abschnitt Traunstein-Übersee müssten die Züge mit reduzierter Geschwindigkeit fahren, was zu Verspätungen führen könne. Zudem müsse die Strecke zwischendurch kurzzeitig komplett gesperrt werden. Geplant sei, pro Stunde jeweils einen Zug in Richtung München und einen Richtung Salzburg fahren zu lassen. Die genauen Fahrzeiten ließen sich nicht vorhersagen. Fahrgäste werden gebeten, sich auf der Webseite der BRB zu informieren.

