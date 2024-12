Nach bestandener Führerscheinprüfung unter Drogen unterwegs

Halt Polizei - Bei einer Probefahrt mit seiner Großmutter geriet der junge Mann in eine Verkehrskontrolle. (Symbolbild) - Foto: Patrick Pleul/dpa

Zu Weihnachten möchte eine Oma ihrem Enkel ein Auto schenken. Nur wenige Stunden nach der bestandenen Führerscheinprüfung gerät dieser in eine Verkehrskontrolle - und die Fahrt endet.

Nur wenige Stunden nach seiner bestandenen Führerscheinprüfung ist ein junger Mann in Unterfranken von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden - offenbar unter Drogeneinfluss. Der 21-Jährige war am Mittwoch mit seiner Großmutter in einem Auto unterwegs, das diese ihm zu Weihnachten schenken wollte.

Bei der Probefahrt in Unsleben (Landkreis Rhön-Grabfeld) wurde die Freude jedoch getrübt, als der Fahrer den Beamten wegen möglichen Drogenkonsums auffiel. Ein Urintest reagierte laut Polizei positiv auf den Stoff THC, den Hauptwirkstoff der Cannabispflanze. Der 21-Jährige wurde für eine Blutprobe mit zur Dienststelle genommen.

Nach Angaben der Polizei erhielt der junge Mann eine Anzeige und muss mit einem Bußgeld von 250 Euro sowie einem Punkt in Flensburg rechnen. Auch die Führerscheinstelle wird den Vorfall demnach prüfen. Ob das Auto trotz des Vorfalls unter dem Weihnachtsbaum stehen wird, bleibt ungewiss.

© dpa-infocom, dpa:241212-930-315720/1