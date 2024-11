Nach Badeunfall in Berchtesgaden: Bub (4) wird langsam aus dem Koma geholt

Dramatischer Vorfall in der Watzmanntherme: In Berchtesgaden musste am Freitagabend ein Dreijähriger aus einem Schwimmbecken gerettet werden. − Foto: 7aktuell/ Dörfler-Farthofer

Nach einem Badeunfall in der Watzmanntherme in Berchtesgaden ist der Zustand des mittlerweile vierjährigen Buben „unverändert“ – das teilte die Polizei Berchtesgaden am Montag auf Nachfrage mit. Am vergangenen Freitag war der Junge unbemerkt in ein Schwimmbecken gefallen und wohl mehrere Minuten im Wasser getrieben.









Nach Reanimationsmaßnahmen brachte ihn ein Notarzthubschrauber in sehr kritischem Zustand in ein Salzburger Klinikum. Dort liege der Junge weiter auf der Intensivstation, wo laut Polizei seine Körpertemperatur auf 34 Grad heruntergekühlt wird, um den Heilungsprozess anzustoßen. In den kommenden Stunden soll er langsam aus dem Koma geholt werden. Wie es dem Jungen tatsächlich gehe, könne erst durch Hirnstrommessungen festgestellt werden.





Polizei ermittelt zu Unfallhergang





Die Polizeiinspektion Berchtesgaden versucht weiter aufzuklären, wie der Bub unbemerkt zum Erlebnisbecken im Obergeschoss gelangen konnte. Gegen 21.20 Uhr hatten die Eltern in den Umkleiden festgestellt, dass ihr Sohn nicht mehr bei ihnen war. Laut Polizei waren zu diesem Zeitpunkt 161 Gäste in der Therme. Einige Zeugen hätten sich schon gemeldet, allerdings konnten bisher keine sachdienlichen Hinweise gegeben werden.



Zeugen, die etwas zum Unfallgeschehen sagen können, bittet die Polizeiinspektion Berchtesgaden daher, sich unter der Telefonnummer ✆ 08652/9467-0 zu melden.