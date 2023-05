Nach Badeunfall beim Schwimmkurs: Bub (5) stirbt im Krankenhaus

Bei einem schweren Badeunfall während eines Schwimmkurses in einem Hallenbad – hier ein Symbolbild – ist ein Fünfjähriger am 28. April so schwer verletzt worden, dass er nun seinen Verletzungen im Krankenhaus erlag. −Symbolbild: dpa

Ein schwerer Badeunfall hatte sich Ende April während eines Schwimmkurses im Haibacher Hallenbad (Landkreis Aschaffenburg) ereignet. Dabei ist ein Fünfjähriger so schwer verletzt worden, dass er eine Woche später im Klinikum starb. Die Kriminalpolizei ermittelt.









Polizeiangaben zufolge ging bei der Integrierten Leitstelle am 28. April gegen 14 Uhr die Mitteilung über den Badeunfall im Hallenbad in der Ringwallstraße ein.



Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet der Fünfjährige aus noch ungeklärter Ursache während des Schwimmkurses mit dem Kopf unter Wasser und musste aus dem Becken gerettet werden. Nach einer Erstbehandlung durch einen Notarzt musste der Junge mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Dort ist er am Freitagabend, eine Woche später, seinen Verletzungen erlegen.





Kripo ermittelt wegen fahrlässiger Tötung





Die Kriminalpolizei hat inzwischen die weiteren Untersuchungen übernommen. Die Beamten ermitteln nun wegen fahrlässiger Tötung und prüfen dabei in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg, ob in dem Fall möglicherweise Aufsichtspflichten verletzt worden sind. Die akribischen Ermittlungen zur Rekonstruktion des Geschehens dauern unterdessen an, teilt die Polizei mit.

