Nach Asphalt-Panne in Schweinfurt: Günstige Lösung gefunden

Dunkel statt hell ist ein Asphalt in der Schweinfurter Innenstadt versehentlich geworden. Trotz nötiger Nachbesserungen kostet das Projekt weniger Geld als ursprünglich geplant.

Die Stadt Schweinfurt hat eine günstige und einfache Lösung gefunden, den versehentlich zu dunkel geratenen Straßenbelag in der Innenstadt aufzuhellen. Der Bauausschuss habe am Donnerstag heftig diskutiert, sagte der Stadtsprecher auf Nachfrage. Das Ergebnis sei, dass der Belag ein bis zwei Millimeter abgeschliffen werden soll. Denn darunter verberge sich bereits eine hellere Schicht. Zuvor berichtete die „Süddeutsche Zeitung“.

Die Straße in der Innenstadt sollte eigentlich einen speziellen Beigeton bekommen, um sich ästhetisch in die Umgebung einzufügen. Allerdings hatte sich laut Stadtangaben herausgestellt, dass diese spezielle Beige-Mischung nicht für den Busverkehr geeignet gewesen wäre. „Das hätte nur ein paar Jahre gehalten“, so der Stadtsprecher. Daher sei stattdessen ein anderer Belag gewählt worden. Dieser enthalte eigentlich auch helle Steine. Doch an der Oberfläche sei der Asphalt dunkler geworden als gedacht. Daher soll nun Abschleifen helfen.

Die Stadt rechnet mit Kosten von 5000 bis 10.000 Euro. Insgesamt werde das Projekt trotzdem etwa 40.000 Euro weniger kosten als ursprünglich geplant.

Bekannt ist Schweinfurt eigentlich für Grün, genauer gesagt Giftgrün. Das „Schweinfurter Grün“ war im 19. Jahrhundert international als Farbe für Tapeten, Kleidung, Malerei, Bücher und mehr beliebt - aber es enthielt Arsen.

