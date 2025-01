Nach 0:4-Debakel: „Löwen“ trennen sich von Trainer Giannikis

Argirios Giannikis muss nach nur einem Jahr als Trainer des TSV 1860 München wieder gehen. Über den Nachfolger wird spekuliert. Für diesen steht direkt ein Schlüsselspiel an.

Die schwächelnden Münchner „Löwen“ wollen mit einem neuen Trainer im Abstiegskampf der 3. Liga wieder auf Kurs kommen. Der TSV 1860 München trennte sich zwei Tage nach der 0:4-Klatsche beim 1. FC Saarbrücken von Trainer Argirios Giannikis. Ein Kandidat für die Nachfolge, über die der Fußball-Drittligist „zeitnah“ entscheiden will, soll Patrick Glöckner sein. Der frühere Profi trainierte zuletzt Hansa Rostock. Auch über den ehemaligen Aue-Coach Pavel Dotchev als neuer Trainer wurde spekuliert.

Abstiegsränge rücken näher

„Agi Giannikis hat die Löwen in der vergangenen Saison nach einer Serie von Niederlagen übernommen, die Mannschaft stabilisiert und schlussendlich zum Klassenerhalt geführt“, sagte der „Löwen“-Geschäftsführer Christian Werner. In der aktuellen Saison habe die Mannschaft die Erwartungen jedoch nicht erfüllt. „Aufgrund der Eindrücke beim Spiel in Saarbrücken habe ich mich unter Einbeziehung der Gremien und beider Gesellschafter dazu entschieden, durch einen Wechsel im Trainerteam neue Impulse zu setzen, um eine erfolgreiche Rückrunde zu spielen.“

Das Aus für Giannikis (44) ist die Reaktion auf eine besorgniserregende Entwicklung. Zuletzt musste der Traditionsklub drei Niederlagen in Folge bei einem Torverhältnis von 1:11 einstecken. Vergangenes Wochenende verpatzten die „Löwen“ den Start ins neue Jahr mit dem 0:4 in Saarbrücken. Nur noch vier Punkte trennen den Verein von einem Abstiegsplatz und dem Absturz in die Regionalliga.

Ein richtungsweisendes Spiel steht an

Im Kampf gegen den Abstieg ist das nächste Spiel für die Münchner von enormer Bedeutung. Für die 60er geht es am Samstag mit dem richtungsweisenden Kellerduell gegen den VfB Stuttgart II weiter. Die Schwaben könnten bis auf einen Punkt an den Münchner Traditionsclub heranrücken. Dann würden die Sorgen vor dem Absturz in die Viertklassigkeit noch größer werden.

„Ich war jeden Tag mit voller Freude und mit vollem Engagement Cheftrainer des TSV 1860 München und bin mir sicher, dass wir im Team die aktuelle Situation gemeistert hätten“, sagte Giannikis. Auch Co-Trainer Franz Hübl muss gehen. Wer das nächste Mannschaftstraining am Dienstag leitet, teilte der Verein noch nicht mit. Ob dann schon der neue Coach auf dem Rasen steht?

Nach Blitzstart immer wieder Kritik

Giannikis hatte im Januar 2024 die Nachfolge von Interimstrainer Frank Schmöller angetreten, der die Münchner nach der Trennung von Maurizio Jacobacci betreut hatte.

Der in Nürnberg geborene Giannikis legte mit dem TSV 1860 München einen Blitzstart hin und blieb acht Spiele ungeschlagen. Die Saison beendeten die „Löwen“ dann aber nur als Tabellen-15. Auch in dieser Spielzeit wurde Giannikis immer wieder dafür kritisiert, dass die Mannschaft stagniere.

© dpa-infocom, dpa:250120-930-349987/1