Nach 0:0: Alonso schreibt Titelverteidigung noch nicht ab

Bayern München führt auch nach dem Spitzenspiel die Tabelle deutlich vor Titelverteidiger Bayer Leverkusen an. Bayer-Coach Alonso glaubt aber noch an eine kleine Chance und will weiter kämpfen.

Xabi Alonso will die Titelverteidigung von Bayer Leverkusen in der Fußball-Bundesliga auch nach dem verpassten Sieg gegen Bayern München nicht abhaken. Trotz weiterhin acht Punkten Rückstand auf den Rekordmeister glaubt der Trainer der Werkself zwölf Spieltage vor dem Saisonende weiter an seine Chance. „Nein, nein. Es gibt noch viele Spiele zu spielen“, sagte Alonso nach dem 0:0 im Spitzenspiel am Samstag auf die Frage, ob die Meisterschaft nun entschieden sei.

„Wir müssen natürlich jetzt viele Spiele gewinnen und natürlich könnte das Ergebnis in der Tabelle besser sein“, schränkte Alonso ein. Noch nie hat eine Mannschaft solch einen Vorsprung zu diesem Zeitpunkt noch verspielt.

Auch Tah sieht noch nichts entschieden

Auch Bayer-Abwehrspieler Jonathan Tah will die Meisterschaft noch nicht abschreiben. „Natürlich wäre es besser gewesen, wenn wir dieses Spiel gewonnen hätten“, sagte der Nationalverteidiger zwar, betonte indes auch: „Es gibt noch ein paar Spiele und ein paar Punkte zu sammeln. Wir werden sehen, womit wir damit am Ende landen.“

