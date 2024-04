Mutter vergisst zehn Jahre alten Sohn im Zug

Ein Zehnjähriger ist in Oberbayern von seiner Mutter im Zug vergessen worden. Nach Angaben der Polizei von Freitag hat ein Lokführer am Donnerstag ein weinendes Kind in seinem Zug entdeckt und die Polizei gerufen. Demnach stellte sich heraus, dass der Junge von seiner Mutter wohl unbemerkt im Zug zurückgelassen wurde. Diese sei in Neuburg (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) aus dem Zug gestiegen. Sie habe einen Bahnmitarbeiter kontaktiert, als sie bemerkte, dass ihr Sohn noch im Zug sitzt.

Die Polizei holte den Jungen schließlich am Bahnhof in Unterhausen (ebenfalls Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) ab und brachte ihn zu seiner Mutter nach Neuburg zurück. Weil der Mutter das Fehlen ihres Sohnes unmittelbar nach ihrem Ausstieg aufgefallen ist, wird einem Polizeisprecher zufolge nicht gegen die 32-Jährige ermittelt.

