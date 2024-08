Mutter lässt Kleinkind bei Hitze und Sonne im Auto warten

Nur kurz in den Supermarkt eilen wollte eine Mutter in Oberbayern ohne ihr zwei Jahre altes Kind. Weil der Nachwuchs bei Hitze und Sonnenschein im Auto zu weinen begann, rief eine Zeugin die Polizei.

Eine Mutter hat ihr zwei Jahre altes Kind bei Hitze und Sonne auf einem Supermarktparkplatz allein im Auto warten lassen. Nachdem das Kind in dem verschlossenen Wagen im oberbayerischen Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf am Inn) zu weinen begann, habe eine Zeugin am Mittwoch die Polizei gerufen, teilten die Ermittler mit. Die Beamten seien von der nahegelegenen Polizeiinspektion binnen weniger Minuten zu dem Auto geeilt.

In der Zwischenzeit sei auch die Mutter zum Auto zurückgekehrt. Dass dort auch Polizisten und Feuerwehrleute waren, habe die Frau nicht nachvollziehen können, teilte die Polizei mit. Sie habe gesagt, sie sei nur fünf Minuten weg gewesen, das sei „doch nicht so schlimm“. Das Kind blieb bei dem Vorfall unverletzt.

Die Beamten warnten in diesem Zusammenhang davor, Kinder bei Sonnenschein und Hitze auch nur kurz allein in Autos warten zu lassen. Im Wagen könne es schnell zwischen 40 und 60 Grad heiß werden, für Kleinkinder könne das lebensbedrohlich sein.

