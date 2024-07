Mutmaßliches Tötungsdelikt - Ermittlungen gegen 89-Jährige

Die Polizei findet in München eine tote Frau in einer Wohnung. Zuvor soll eine 89-Jährige mitgeteilt haben, die Frau getötet zu haben.

Die Polizei ermittelt wegen eines mutmaßlichen Tötungsdelikts gegen eine 89-Jährige. Wie die Polizei heute mitteilte, soll die 89-Jährige der Polizei am Donnerstag berichtet haben, dass sie eine Frau nach einem Streit tödlich verletzt habe. Polizisten hätten daraufhin die Frau tot in der Wohnung der 89-Jährigen in München gefunden.

Den Angaben nach wies das Opfer „Spuren von massiver stumpfer Gewalteinwirkung“ auf. Bei der getöteten Frau soll es sich um eine Bekannte der 89-Jährigen handeln. Weitere Angaben zu ihrer Identität machte die Polizei zunächst nicht.

Nach ersten Erkenntnissen soll die Frau bereits in den Tagen vor dem Fund getötet worden sein. Die 89-Jährige sei am Donnerstag festgenommen worden. Ein Ermittlungsrichter soll noch heute entscheiden, ob die Frau in Untersuchungshaft kommt.

© dpa-infocom, dpa:240719-930-178640/1