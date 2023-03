Mutmaßliches Diebesgut im LKW: zwei Männer verhaftet

Handschellen - Ein Mann trägt Handschellen. - Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration

Weil sie mutmaßliches Diebesgut in einem Lastwagen transportiert haben sollen, sind zwei Männer in Unterfranken verhaftet worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sollen die beiden Männer am Freitagnachmittag auf einem Rastplatz nahe Mellrichstadt (Landkreis Rhön-Grabfeld) Diebesgut im Wert von mehreren Hunderttausend Euro verladen haben.

Ein Zeuge soll demnach beobachtet haben, wie die beiden Männer verschiedene Gegenstände aus einem Lastwagen in einen Transporter luden. Der Zeuge rief daraufhin die Polizei. Bei einer Kontrolle sollen Beamte festgestellt haben, dass es sich bei der Ware um Diebesgut handelt. Laut Mitteilung stellte die Polizei Werkzeuge, Elektroartikel und Kleidungsstücke sicher. Die Beamten nahmen die beiden 34 und 38 Jahre alten Männer fest. Ein Ermittlungsrichter erließ wegen des dringenden Tatverdachts der gewerbsmäßigen Hehlerei Haftbefehle gegen die Männer.

