Mutmaßlicher sexueller Übergriff - Verdächtiger in Haft

Im Landkreis Unterallgäu streitet eine Frau mit ihrem Freund. Er verletzt sie und soll sie daraufhin sexuell missbraucht haben. Der Verdächtige kommt in Untersuchungshaft.

Nachdem er sich im Landkreis Unterallgäu an seiner 30-jährigen Freundin vergangen haben soll, ist ein Mann in Untersuchungshaft gekommen. Zuvor hätten die beiden eine Unterkunft besucht und sich dort aus bislang unklaren Gründen gestritten, teilte die Polizei mit. Dabei soll der 28-Jährige die Frau geschlagen und verletzt haben.

Ein 25-jähriger Bewohner habe versucht, dem Mann ein Messer abzunehmen und wurde dabei leicht verletzt, wie es hieß. Ob der Verdächtige die 30-Jährige mit dem Messer bedroht oder verletzt hatte, war bislang unklar. Die Frau alarmierte die Polizei, war aber bei deren Ankunft in der Nacht zum Sonntag nicht mehr vor Ort. Erst einige Stunden später kehrte sie mit dem Mann zurück.

Sie gab bei den Beamten an, dass sich der 28-Jährige an ihr vergangen haben soll. Sie kam mit „erheblichen“, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Ein Ermittlungsrichter erließ am Montag den Haftbefehl.

