Mutmaßlicher Schleuser flieht mit ca. 100 km/h durch Passau

Polizei - Ein Einsatzwagen der Polizei fährt durch eine Stadt. - Foto: Robert Michael/dpa/Symbolbild

Ein mutmaßlicher Schleuser hat versucht, mit circa 100 km/h bei erlaubten 50 km/h in Passau vor der Polizei zu fliehen. Das gelang ihm aber nur kurzfristig, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Nachdem er die Beamten am Dienstag kurz abgehängt hatte, stellte er sein Auto ab und floh zu Fuß. Dabei wurde er nach knapp zehn Minuten festgenommen.

Im Auto befanden sich sieben türkische Männer zwischen 18 und 30 Jahren ohne gültige Einreisedokumente. Zwei von ihnen wurden im Kofferraum transportiert. Gesundheitlich waren alle stabil. Der 32-jährige mutmaßliche Schleuser ist bereits in U-Haft. Die sieben Männer erhielten Anzeigen und mussten zurück nach Österreich.

