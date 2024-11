Mutmaßlicher Messerangriff in Asylunterkunft

Ein Mann wird in einer Unterkunft für Asylbewerber verletzt. Es soll eine Auseinandersetzung gegeben haben.

In einer Asylunterkunft in der Nähe von Bamberg hat ein Mann mutmaßlich einen 26-jährigen Bewohner mit einem Messer angegriffen und verletzt. Der 31-Jährige - der ebenfalls dort wohnt - sitze wegen Verdachts des versuchten Totschlags in Haft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Anlass soll eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Bewohnern gewesen sein. Die mutmaßliche Tat fand am Mittwochabend in einer Unterkunft in Staffelbach (Landkreis Bamberg). Das Opfer ist den Angaben zufolge nicht in Lebensgefahr.

