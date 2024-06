Mutmaßlichen Täter durch Gesichtserkennung überführt

Ein Spezialist für Gesichtserkennung der Bundespolizei hat einen mutmaßlichen Gewalttäter am Münchner Hauptbahnhof ausfindig gemacht. Der 24-Jährige wurde drei Wochen lang von der Bundespolizei gesucht und so am Montag festgenommen, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten. Er wird demnach beschuldigt, einem 67-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen zu haben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 24-Jährige wieder freigelassen.

Im Rahmen der Fußball-Europameisterschaft 2024 setzt die Bundespolizei unterschiedliche Spezialisten ein, darunter auch sogenannte Super-Recogniser. Diese sind auf die Erkennung von Gesichtern spezialisiert und können wie in diesem Fall gesuchte Tatverdächtige und Straftäter ausfindig machen.





