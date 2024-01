Mutmaßliche Schleuser von Altenberg festgenommen

Zwei im Juni 2023 bei der Kontrolle einer Schleuserfahrt im Osterzgebirge geflohene und seitdem mit Haftbefehl gesuchte Verdächtige sind in Leipzig und Schweinfurt festgenommen worden. Sie sollen am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden, wie die Staatsanwaltschaft Dresden und die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Halle (Saale) am Dienstag mitteilten. Im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen des Verdachts des banden- und gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern gegen fünf Beschuldigte wurden Wohnungen in beiden Städten sowie in Troisdorf (Nordrhein-Westfalen) durchsucht und Unterlagen sowie Smartphones sichergestellt.

Die fünf Syrer zwischen 19 und 26 Jahren stehen den Angaben nach im Verdacht, seit Juni 2023 in mindestens sieben Fällen die illegale Einreise von mindestens 115 Menschen nach Deutschland organisiert zu haben, hieß es. Die festgenommenen Männer, ein 25-Jähriger und ein 19-Jähriger, sollen dazu andere mit der Anmietung von Transportern beauftragt und Fahrer rekrutiert haben. Die Menschen, darunter auch Kinder unter zwei Jahren, seien von der Slowakei oder Serbien aus nach Deutschland gebracht worden - unter menschenunwürdigen, lebensbedrohlichen Bedingungen, zusammengepfercht auf Ladeflächen geschlossener Kastenwagen.

Die Festgenommenen waren am 13. Juni 2023 nach einem riskanten Fahrmanöver der Polizei bei Altenberg entkommen. Als eine Streife der Bundespolizei den Transporter mit 30 Geflüchteten anhalten wollte, lenkte der Fahrer ihn auf die Gegenseite, der Streifenwagen konnte gerade noch ausweichen. Fahrer und Beifahrer flüchteten in einen Wald und entkamen trotz Fahndung.

