Mutmaßliche Querdenker-Anhänger: Berufungsprozess verschoben

Gerichtsmikrofone - Mikrofone und Kopfhörer auf einem Tisch in einem Gerichtssaal. - Foto: Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild

Der Beginn des Berufungsprozesses gegen mutmaßliche Anhänger der sogenannten Querdenker-Szene am Landgericht Würzburg ist am Montag verschoben worden. Hintergrund ist die Erkrankung der Verteidigung. Ob die Verhandlung beim bisher nächsten angesetzten Termin an diesem Mittwoch beginnen kann, war zunächst offen.

Die Angeklagten sollen im Kampf gegen die Corona-Maßnahmen im Januar 2021 einen ICE in Unterfranken gefährdet haben, um überregionale Aufmerksamkeit zu erregen. Das Amtsgericht Gemünden am Main hatte im vergangenen Dezember den 39-Jährigen und seine 62 Jahre alte mutmaßliche Komplizin wegen fahrlässigen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und Nötigung schuldig gesprochen. Der Mann erhielt eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten. Die Frau wurde unter anderem zu einer Haftstrafe von neun Monaten verurteilt, ausgesetzt zur Bewährung, Bewährungszeit drei Jahre.

Sowohl die beiden Angeklagten als auch die Staatsanwaltschaft hatten Berufung gegen die Entscheidung eingelegt, daher wird die Sache nun erneut verhandelt.

© dpa-infocom, dpa:230716-99-423812/3