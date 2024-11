Mutmaßliche Ladendiebin erbeutet Ware im fünfstelligen Wert

Kleidung, Schmuck und Kosmetik - vieles davon von bekannten Marken: Eine Frau aus Unterfranken soll Ware aus mehreren Läden gestohlen haben. Jetzt hat die Polizei sie erwischt.

Wegen des Diebstahls von Kleidung, Kosmetik und Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro hat die Polizei eine Frau in Unterfranken vorläufig festgenommen. Sie soll zuvor in einem Laden in Bad Neustadt an der Saale (Landkreis Rhön-Grabfeld) mehrere Kleidungsstücke gestohlen haben, so die Polizei.

Die Mitarbeiterin des Geschäfts bemerkte die Tat demnach und öffnete die Autotür der 39-Jährigen, um sie zu konfrontieren. Als die Frau mit ihrem Auto flüchtete, sei die Mitarbeiterin fast eingeklemmt worden, aber unverletzt geblieben. Beim Rangieren beschädigte die mutmaßliche Ladendiebin am Dienstagmorgen ein geparktes Auto.

Die Polizei suchte vergebens nach ihrem Auto. Die Beamten fanden die Frau aber in ihrer Wohnung in Oerlenbach (Landkreis Bad Kissingen) und fanden dort 60 bis 70 mutmaßlich gestohlene Kleidungsstücke, Kosmetik und Schmuck. Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls und sucht nach den bestohlenen Läden.

