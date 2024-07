Mutmaßliche Entführung von Frau in Bayern gestoppt

Polizei - Symbolbild - Eine 51-jährige Frau wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sie geschlagen und in einen Kofferraum verfrachtet worden ist. (Symbolbild) - Foto: Lino Mirgeler/dpa

Eine 51-Jährige wird in der Nähe von Schweinfurt geschlagen und in einen Kofferraum verfrachtet - dass sie nur Minuten später befreit wird, verdankt sie laut Polizei einem aufmerksamen Zeugen.

Auch dank eines geistesgegenwärtigen Zeugen ist eine mutmaßliche Entführung in der Region Schweinfurt laut Polizei binnen weniger Minuten beendet worden. Ein 49-Jähriger soll in Bergrheinfeld eine zwei Jahre ältere Frau geschlagen und in den Kofferraum seines Wagens verfrachtet haben, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin sei er mit dem Auto davongefahren. Ein Zeuge habe die Polizei informiert und das Auto verfolgt, während er laufend seinen Standort an die Beamten weitergab.

Nur sieben Minuten zwischen Meldung und Festnahme

Ein sofort ausgelöster Großeinsatz der Polizei führte den Angaben zufolge zusammen mit den Informationen des Zeugen zur schnellen Befreiung der Frau und vorläufigen Festnahme des Mannes - etwa sechs Kilometer vom Ausgangsort entfernt in Schweinfurt. Zwischen Erstmeldung und Festnahme vergingen laut Polizei nur sieben Minuten. Der Zeuge habe „super reagiert“ und alles richtig gemacht, lobte ein Sprecher der Polizei.

Die Beamten ermitteln nun wegen Freiheitsberaubung und eines versuchten Tötungsdelikts. Die Frau wurde bei dem Angriff laut Polizeiangaben schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. In welcher Beziehung Angreifer und Opfer standen und was die Tat auslöste, blieb zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:240731-930-189618/1