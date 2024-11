Mutmaßlich Steinwurf gegen Parteibüro der Grünen in München

Der Polizei-Schriftzug auf einem Einsatzwagen. - Eine Scheibe eines Parteibüros der Grünen ist in München zerstört worden. (Symbolbild) - Foto: Daniel Vogl/dpa

Mitten in der Halloweennacht wird die Scheibe eines Parteibüros zerstört. War es ein Streich, der zu weit ging? Oder ein politischer Angriff? Die Polizei ermittelt.

Mit mehreren Steinwürfen haben unbekannte Täter die Scheibe eines Parteibüros der Grünen in München zerstört. Das teilte der Vorsitzende der Grünen in München mit. Zeugen hätten in der Nacht den Notruf gewählt, es sei ein Meer aus Scherben hinterlassen worden. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

Die Polizei bestätigte, dass es einen Einsatz gegeben habe, sie äußerte sich bislang jedoch nicht zu Details. Auch zu den Hintergründen äußerten sich die Ermittler vorerst nicht.

