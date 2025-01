Musik-Kabarettist Hans „Han's“ Klaffl gestorben

Er war Lehrer, liebte die Musik - und verpackte seine Erlebnisse aus dem Schulalltag in humorvolles Kabarett. Nun ist Hans Klaffl überraschend gestorben.

Der Ebersberger Musik-Kabarettist Hans „Han's“ Klaffl ist tot. Er sei in der Nacht auf Samstag nach kurzer schwerer Krankheit, aber völlig überraschend gestorben, bestätigte Klaffls Agentur entsprechende Medienberichte. Die Beisetzung werde im engsten Familienkreis sein. Der 74 Jahre alte ehemalige Lehrer, der in seinen Programmen humorvolle Erlebnisse aus dem Schulalltag aufgriff, habe in diesem Jahr zahlreiche Auftritte geplant gehabt.

„Er war ein Lehrer, der seine Schüler liebte, und viele Schüler haben seine Auftritte besucht und erzählt, was für ein guter Lehrer er war“, sagte Markus Bachmeier von Klaffls Agentur. Klaffl habe besonders seine Menschlichkeit ausgezeichnet, aber „auch seine Authentizität und sein Humor. Er hat die Realität aus der Schule unglaublich gut auf die Bühne gebracht“.

Geboren am 4. Juli 1950 in Töging am Inn, hatte Klaffl als Lehrer in Schulen rund um München schon früh Theaterprogramme entwickelt und Konzerte aufgeführt. Parallel zum Lehrerberuf begann er eine Solokarriere als Musik-Kabarettist und stand mit Klavier und Kontrabass auf der Bühne. „Er war durchgehend unterwegs die letzten 20 Jahre“, schilderte Bachmeier. Seine fünf Programme habe er alle gleichzeitig noch gespielt. Klaffl hinterlässt eine Frau, zwei erwachsene Kinder und mehrere Enkelkinder.

