Musiala soll „Gesicht des FC Bayern in der Zukunft werden“

Jamal Musiala soll nach Wünschen des FC Bayern noch lange beim Club bleiben. Sportvorstand Max Eberl kündigt „weitere Gespräche“ an. Ein Musiala-Kollege soll ein Faktor im Titelkampf werden.

Der FC Bayern München hofft auf eine langfristige Vertragsverlängerung von Jamal Musiala. „Wir sind immer im Kontakt, weitere Gespräche werden folgen. Er soll ein Gesicht des FC Bayern in der Zukunft werden“, sagte Sportvorstand Max Eberl der „Sport Bild“. Laut Informationen der Sportzeitschrift hat Eberl mit dem Management von Musiala und Leroy Sané vereinbart, sich nach der Länderspielpause zusammenzusetzen. Der Sportvorstand hat bereits das Interesse des Clubs hinterlegt, mit beiden Spielern zu verlängern.

„Jamal ist ein Spieler, wie es nur ganz, ganz wenige gibt. Nach fast jedem Spiel schwärmen seine Kollegen – für sie ist es ein Genuss, mit ihm auf dem Platz zu stehen, und es ist ein Genuss, ihm zuzuschauen“, sagte Eberl. „Mit seinen 21 Jahren hat er sich auf höchstem internationalen Niveau festgespielt, und sein Weg beim FC Bayern ist noch lange nicht zu Ende. Er will Titel gewinnen, und genau das wollen wir auch.“ Zuvor hatte bereits Präsident Herbert Hainer die Bedeutung des hoch veranlagten Profis für den FC Bayern unterstrichen.

Eberl hofft auf baldige Sané-Rückkehr

Musialas Vertrag beim deutschen Fußball-Rekordmeister ist bis zum 30. Juni 2026 datiert. Ein Jahr früher läuft der Vertrag von Sané aus. „Bei Leroy geht es jetzt erst einmal darum, dass er bald wieder gesund auf dem Platz steht“, sagte Eberl. „Darauf liegt aktuell unser Augenmerk, und darauf freuen wir uns, denn Leroy kann mit seinen ungeheuren Fähigkeiten zu jedem Moment auf dem Platz den Unterschied ausmachen.“

Der Nationalspieler hatte sich nach andauernden Problemen im Adduktorenbereich unmittelbar nach dem EM-Aus im Sommer einem Eingriff an der Leiste unterzogen. Er arbeitet an seinem Comeback. „Wir sind auf einem guten Weg. Wir werden sehen, wann es so weit sein wird“, sagt Sané zuletzt.

Daneben geht es um die sportliche Zukunft. „Er geht in sein letztes Vertragsjahr, daher werden wir in den kommenden Monaten in aller Ruhe Gespräche über die Zukunft führen“, sagte Eberl. „Wir alle wissen: Er ist ein Faktor, um Titel zu gewinnen.“

