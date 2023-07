Musiala: Kane würde «gut dazu passen»

Harry Kane - Harry Kane aus England trifft per Elfmeter. - Foto: Tim Goode/PA Wire/dpa/Archivbild

Jamal Musiala vom FC Bayern hofft auf einen Transfer von Tottenhams Harry Kane nach München. «Er spielt auf dem höchsten Level in der Premier League seit vielen Jahren. So einen Spieler wollen viele Mannschaften haben. Bei uns würde er gut dazu passen», sagte Musiala laut «Bild»-Zeitung im Rahmen einer Preisverleihung am Samstag. Der 20-Jährige erhielt den Bayerischen Sportpreis in der Kategorie «herausragender Nachwuchssportler».

Der englische Fußball-Nationalspieler Kane hat bei den Spurs noch Vertrag bis nächsten Sommer. Die Bayern sind dem Vernehmen nach mit einem ersten Angebot von umgerechnet 70 Millionen Euro abgeblitzt und planen laut Medienberichten nun ein zweites. Der «Sport Bild» zufolge hat Bayern-Trainer Thomas Tuchel jüngst Kane auch in London besucht, der Angreifer sei bereit für einen Wechsel nach München.

Als größtes Problem im Transferpoker um Kane gilt Spurs-Boss Daniel Levy, der seinen Top-Torjäger nicht ziehen lassen möchte. Hoffnung macht den Münchnern nun Star-Berater Pini Zahavi, der Levy seit vielen Jahren kennt. Der bestens vernetzte Agent sagte der Mediengruppe «Münchner Merkur/TZ»: «Es ist nicht immer einfach mit ihm. Aber wenn die Bayern wissen, wie sie mit ihm umzugehen haben, können sie eine Lösung finden.»

