Musiala als Tuchels personelle Antwort auf Frankfurt

Thomas Tuchels personelle Antwort auf die 1:5-Klatsche des FC Bayern München in Frankfurt heißt in England Jamal Musiala. Der Fußball-Nationalspieler war am Dienstagabend die einzige Veränderung in der Münchner Startelf beim Champions-League-Spiel gegen das noch auf das Weiterkommen hoffende Team von Manchester United. Musiala kam für Eric Maxim Choupo-Moting neu ins Team um den englischen Nationalmannschafts-Kapitän Harry Kane.

Tuchel hatte lange offen gelassen, ob er den 20 Jahre alten Musiala nach seiner Oberschenkelverletzung erstmals wieder beginnen lassen würde. „Er kann starten, dann wissen wir, dass er maximal 60 Minuten spielen kann“, hatte Tuchel am Montag in Manchester erklärt. Musiala war zuvor in Frankfurt nur eingewechselt worden.

Der beim FC Chelsea ausgebildete Musiala wollte unbedingt im Old Trafford auflaufen. „Ich fühle mich gut. Ich habe sehr hart trainiert, um wieder fit zu sein“, hatte er nach der Anreise gesagt. „Es wird aber bestimmt ein kleines Limit auf meinen Minuten sein“, sagte Musiala. Tuchel gab ansonsten den Verlierern von Frankfurt die Chance, in Europas Königsklasse Wiedergutmachung zu betreiben. Die Bayern gingen bereits als Gruppensieger und fixer Achtelfinal-Teilnehmer in den Vorrunden-Abschluss.

