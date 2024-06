Münzgeldautomat aufgebrochen - zwei Männer festgenommen

In Oberbayern ist ein Münzgeldautomat aufgebrochen worden und die Polizei hat zwei Tatverdächtige festgenommen. Ein 24-Jähriger sei von zivilen Beamten am Samstag beim Aufbrechen des Automaten in Grassau (Landkreis Traunstein) erwischt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein weiterer 25 Jahre alter Mann wurde demnach als mutmaßlicher Komplize gestellt. Er habe zunächst versucht, mit dem Auto zu flüchten und sei im Rahmen einer Fahndung gefunden und festgenommen worden.

Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Dabei solle unter anderem geprüft werden, ob die beiden auch in Bad Endorf und Wasserburg (Landkreis Rosenheim) vor knapp einer Woche zwei weitere Münzgeldautomaten aufbrechen wollten. Bei dem Vorfall in Wasserburg wurde laut Polizei ein niedriger fünfstelliger Betrag erbeutet.

© dpa-infocom, dpa:240625-99-521247/2