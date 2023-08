Münchnerin (33) stürzt beim Bergsteigen auf den Lofoten in den Tod

−Symbolbild: Adam

Bei einem Unglück auf den Lofoten ist eine 33-Jährige aus München ums Leben gekommen.









Das bestätigte die zuständige norwegische Polizei am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Ermittlungen liefen, doch es scheine sich um einen Unfall zu handeln, bei dem die Frau am Montag während einer Bergtour abgestürzt sei. Sie befand sich demnach mit einer weiteren Person auf einer Tour am Berg Veggen. Der Unglücksort befindet sich in der Gemeinde Vestvågøy, die zu der nordnorwegischen Inselgruppe Lofoten zählt.

− dpa