Münchner Theater wegen Rauchentwicklung geräumt

In einem Theater in der Münchner Altstadt fängt es während einer Aufführung an zu qualmen. Das Gebäude wird daraufhin evakuiert. Was löste die Rauchentwicklung aus?

Wegen einer Rauchentwicklung während einer Vorstellung in einem Münchner Theater sind mehrere Menschen aus dem Gebäude evakuiert worden. Ein defekter Spannungsgenerator für die Bühnenbeleuchtung in einem Technikbereich im zweiten Stock habe am Dienstagabend gequalmt, teilten Sprecher der Polizei und Feuerwehr mit.

Eine Hauptprobe mit Zuschauern wurde demnach unterbrochen und die Brandsicherheitswache vor Ort brachte sie sowie die Theatermitarbeiter zunächst ins Freie, wie es von der Feuerwehr hieß. Zudem sei der sogenannte Eiserne Vorhang geschlossen worden, ein Schutzvorhang im Brandfall zwischen dem Bühnenbereich und dem Zuschauerhaus. Haustechniker schalteten das defekte Elektrobauteil schließlich den Angaben zufolge ab und beendeten damit auch die Rauchentwicklung. Gebrannt habe es nicht, sagte der Feuerwehrsprecher.

