Münchner stürzt in Tiroler Bergen 70 Meter in die Tiefe und wird schwer verletzt

− Symbolbild: Bergwacht Berchtesgaden

Ein 50 Jahre alter Mann ist am Samstag in den Tiroler Alpen rund 70 Meter abgestürzt. Er wurde dabei schwer verletzt.









Wie die Polizeidirektion Tirol in einer Pressemitteilung schildert, wanderte der 50-Jährige zusammen mit zwei Frauen (43 und 45 Jahre alt) auf den hohen Gabesittenhang (2525 Meter) in Außervillgraten wandern. Die drei erreichten den Gipfel und traten nach kurzer Rast gegen 15 Uhr den Abstieg an. Der Münchner ging voraus und rutschte auf dem steilen und ausgesetzten Wiesensteig aus. Er stürzte bis zu 70 Meter tief und überschlug sich dabei mehrfach. An einem umgestürzten Baum blieb er letztlich liegen.



Seine beiden Begleiterinnen konnten nicht zu dem Schwerverletzten hinabsteigen. Sie setzten einen Notruf ab. Die Besatzung eines Notarzthubschraubers konnte den 50-Jährigen mit einem Tau retten. Nach der Erstversorgung wurde der Schwerverletzte ins Krankenhaus nach Lienz geflogen.

− dao