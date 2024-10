Münchner S-Bahn-Stammstrecke am nächsten Wochenende gesperrt

Die Münchner kennen es: Die zentrale S-Bahn-Strecke durch das Zentrum wird regelmäßig für ein Wochenende für Wartungsarbeiten gesperrt. Nun ist es wieder so weit. Zum Glück ist die Wiesn dann vorbei.

Die Münchner S-Bahn-Stammstrecke wird am Wochenende vom 11. bis zum 14. Oktober für Wartungsarbeiten komplett gesperrt. Dann steht turnusgemäß das nächste Instandhaltungswochenende an, bei dem die Deutsche Bahn diverse Bauarbeiten an Gleisen, Weichen, in den Bahnhöfen, am neuen Stellwerk am Ostbahnhof und an der zweiten Stammstrecke bündelt. Die Komplettsperrung dauert von Freitag, 22.20 Uhr, bis Montag, 4.40 Uhr. Es werde aber einen Ersatzverkehr geben, kündigte die Bahn an.

Aus Richtung Westen fahren die S-Bahnen während der Sperrung nur bis Pasing, Hauptbahnhof oder Heimeranplatz. Aus Richtung Osten ist in Giesing oder Leuchtenbergring Schluss. Die S8 wird über den Südring umgeleitet und hält als einzige Linie am Ostbahnhof.

Im Gegenzug kommt nicht nur ein Ersatzverkehr zwischen Pasing und Hauptbahnhof im Zehn-Minuten-Takt zum Einsatz. Auch die U-Bahnlinie 4 wird bis Westendstraße verlängert, und der Bus 130 fährt doppelt so häufig. Die geänderten Fahrpläne sind in der Online-Auskunft enthalten, Informationen finden sich auch unter s-bahn-muenchen.de/baustellen.

