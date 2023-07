Münchner Polizei will weltweit nach Uhrendieb fahnden

Polizei - Ein Schild mit der Aufschrift «Polizei» hängt an einem Polizeipräsidium. - Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Nach dem Diebstahl einer Luxusuhr eines Touristen in München hat die Polizei einen Verdächtigen ermittelt. Bei dem mutmaßlichen Täter handle es sich um einen professionellen Taschendieb, der auf hochwertige Uhren als Beute spezialisiert ist, teilte das Münchner Polizeipräsidium am Freitag mit. Nach dem 28-Jährigen, dessen Aufenthaltsort unbekannt ist, soll nun per internationalem Haftbefehl gefahndet werden.

Der Verdächtige sei bereits in mehreren europäischen Ländern entsprechend aufgefallen. Mit Hilfe von Bildern, die den Mann auf der Flucht zeigen, lieferten verschiedene Polizeidienststellen in Europa demnach mehrere Hinweise.

Der Wert der in der vergangenen Woche entwendeten Uhr beträgt nach Polizeiangaben mehr als 100.000 Euro. Der Eigentümer, ein 22 Jahre alter Tourist aus Thailand, lief durch die Münchner Innenstadt, als ihm ein Mann die Uhr vom Arm abstreifte. Der Dieb flüchtete zu Fuß und entkam. Auch zehn sofort verständigte Streifen fassten den Täter nicht.

© dpa-infocom, dpa:230728-99-575189/2