MÜNCHNER NOTIZEN

Was eigentlich ist das, was wir diese Woche gesehen haben? Eine 36 Jahre zurückliegende Affäre um die beiden Aiwanger-Brüder, Hubert (52) und Helmut (53)? Oder eine Affäre um Verdachtsberichterstattung der „Süddeutschen Zeitung“? Wie auch immer, eines hat diese Geschichte womöglich klargemacht: Nämlich, dass es vielleicht doch keine so gute Idee ist, allzu junge Leute schon an die Wahlurnen zu lassen. Schließlich ist es unstrittig, dass ein Aiwanger das menschenverachtende Flugblatt damals, vor 36 Jahren geschrieben hat. Und dieser Aiwanger war damals definitiv minderjährig, höchstens 16 oder 17 Jahre alt. So junge Leute schon wählen zu lassen, dafür setzen sich bekanntlich mehrere Parteien ein, etwa die Grünen, die SPD und die FDP. Aber, man höre und staune, auch die Freien Wähler sind für ein Wahlalter von 16 Jahren – zumindest bei den Kommunalwahlen. Nun, das sollte man vielleicht noch mal überdenken.



Eine Affäre wie die um das Aiwanger-Flugblatt hat nicht nur Auswirkungen auf Politik und Medien, sondern immer auch auf ganz andere Bereiche. Etwa das politische Kabarett. Wolfgang Krebs, der frühere Nockherberg-Darsteller, der seit vielen Jahren in unvergleichlicher Manier die weiß-blaue Polit-Prominenz von Edmund Stoiber bis Horst Seehofer, von Markus Söder bis eben auch Hubert Aiwanger imitiert und persifliert, kam gerade erst von einem etwas längeren USA-Auslandsaufenthalt zurück – und stand schlagartig vor dem Problem, ob er die Rolle, die Aiwanger bisher in seinem Bühnenprogramm einnimmt, noch vertreten kann. „Einerseits sind das ungeheure Vorwürfe“, so Krebs, die es verbieten würden, mit der etwas schrullig-naiven, unter dem Strich aber sympathischen und durchaus liebevollen Bühnen-Figur Aiwanger einfach so weiterzumachen wie bisher, „andererseits ist bisher nichts gerichtsfest bewiesen, weshalb man diese Figur auch nicht einfach weglassen kann“. Auf der Suche nach einem Ausweg entschied sich Krebs, seinen Bühnen-Aiwanger einfach öfters auftreten und sagen zu lassen: „Noin, ich losse koinen in meinen Schulronzen schauen.“ In Aiwangers Schulranzen waren vor 35 Jahren Exemplare jenes Flugblattes gefunden worden, das jetzt für den Skandal sorgte. Allerdings hat Aiwangers Bruder Helmut die Verantwortung dafür übernommen. Die tägliche Radio-Folge „Superbayern“ auf Bayern 1 allerdings wurde auf Krebs Wunsch hin erst mal beendet – „um nicht weiter Öl ins Feuer zu gießen“, wie er sagt.