Münchner nach Messerattacke auf Frau festgenommen

Blaulicht - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. - Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein Münchner, der im oberösterreichischen Regau eine 34-Jährige mit einem Messer verletzt haben soll, ist am Mittwoch im Innviertel festgenommen worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, fand die Attacke am Vorabend in der Nähe des Wohnhauses der Frau im Bezirk Vöcklabruck statt. Der 26-Jährige und das in Regau lebende Opfer dürften sich gekannt haben, bestätigte die Polizei Medienberichte. Die Frau sei außer Lebensgefahr. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

