Münchner Musikdozent ist „Hochschullehrer des Jahres“

Für sein außergewöhnliches Engagement erhält ein Musikdozent aus München die Auszeichnung als „Hochschullehrer des Jahres“.

Der Bratschist Nils Mönkemeyer, Professor für Viola an der Hochschule für Musik und Theater München, ist zum „Hochschullehrer des Jahres“ ernannt worden. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung des Deutschen Hochschulverbandes (DHV) soll Mönkemeyer am 31. März 2025 in Berlin überreicht bekommen, wie der Verband in Bonn mitteilte.

„Herr Kollege Mönkemeyer ist auf den großen Konzertbühnen der Welt zuhause, will hochwertige klassische Live-Musik aber keinesfalls nur einer kleinen Elite vorbehalten wissen. Deshalb verbindet er die Freude an und Leidenschaft für Musik mit vorbildlichem sozialem Engagement“, begründete DHV-Präsident Lambert T. Koch die Entscheidung.

Bratschist ruft Festival ins Leben

Der Bratschist hatte demnach 2016 gemeinsam mit der Caritas Bonn das Festival „Klassik für Alle“ ins Leben gerufen, das Konzertbesuche und Begegnungen abseits der großen Konzerthäuser ermöglichen soll. Mit seinem „außergewöhnlichen Engagement“ trage Mönkemeyer dazu bei, den Berufsstand der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer auch außerhalb des akademischen Umfelds in einem positiven Licht erscheinen zu lassen, hieß es.

Der Deutsche Hochschulverband vertritt den Berufsstand der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Deutschland und hat laut eigenen Angaben mehr als 33.500 Mitglieder.

