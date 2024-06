Münchner Marienplatz vor EM-Start fest in schottischer Hand

Schottische und Deutsche Fans in München - Fans von Schottland und Deutschland feiern vor dem Spiel in der Innenstadt auf dem Marienplatz. - Foto: Sven Hoppe/dpa

Der EM-Auftakt rückt immer näher. Wenige Stunden vor dem Anpfiff stimmen sich tausende schottische Fans in München ein.

Der Marienplatz in München ist vor dem Auftaktspiel der Fußball-Europameisterschaft gegen Gastgeber Deutschland fest in schottischer Hand. Mehrere tausend Fans feierten friedlich im Zentrum und stimmten sich auf das Duell an diesem Freitagabend (21.00 Uhr/ZDF/MagentaTV) in der Münchner Arena ein.

Besonders die über den ganzen Marienplatz verteilten Dudelsackspieler, um die sich immer wieder Menschentrauben bildeten, sorgten für ausgelassene Stimmung. Die Anhänger der deutschen Nationalmannschaft waren deutlich in der Unterzahl.

